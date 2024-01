Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νούμερο ένα στόχος της Λίβερπουλ για τη θέση του Γιούργκεν Κλοπ.

Παρά την αισιοδοξία της Λεβερκούζεν όσον αφορά την παραμονή του Τσάμπι Αλόνσο, η Λίβερπουλ είναι ξεκάθαρη. Θέλει τον Ισπανό στη θέση του Γιούργκεν Κλοπ και αναμένεται να τον «κυνηγήσει».

Σύμφωνα με νέο αγγλικό δημοσίευμα, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει ήδη θέσει τον Αλόνσο στην κορυφή της λίστας της και αναμένεται να κάνει τα πάντα για να τον έχει του χρόνου στο «Άνφιλντ». Όπως αποκαλύπτει η «Guardian» οι «reds» έχουν ήδη «κυκλώσει» το όνομα του Ισπανού και μάλιστα τον έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας τους, καθώς η διοίκηση θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος για τη νέα εποχή που θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Από την άλλη βέβαια, στο στρατόπεδο της Μπάγερ Λεβερκούζεν πιστεύουν ότι ο Αλόνσο θα θελήσει να «μαζέψει» περισσότερη εμπειρία και να χτίσει ένα πιο «βαρύ» βιογραφικό πριν κάνει το μεγάλο άλμα και αναλάβει ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

🚨🚨| BREAKING: Xabi Alonso is the frontrunner to succeed Jurgen Klopp at Liverpool.



[@guardian] pic.twitter.com/hKMIE2L4z7