Πίστη ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας επικρατεί στις τάξεις της Μπαγερ Λεβερκούζεν παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ.

Την απόφαση να σταματήσει από τα καθήκοντα του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν πήρε ο Γιούργκεν Κλοπ. Με ένα βίντεο δύο λεπτών, ο Γερμανός τεχνικός ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, δύο χρόνια νωρίτερα από τη διάρκεια που είχε το συμβόλαιο του, αφήνοντας έτσι 100 εκατομμύρια ευρώ πίσω...

Την ίδια ώρα τα δημοσιεύματα για τον αντικαταστάτη του Γερμανού δίνουν και παίρνουν, με τον Τσάμπι Αλόνσο να εμφανίζεται πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Γιούργκεν Κλοπ στο «Άνφιλντ». Σύμφωνα ωστόσο με γερμανικό δημοσίευμα, στις τάξεις της Μπάγερ Λεβερκούζεν επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Ισπανός τεχνικός θα συνεχίσει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν, παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον των reds.

Στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας πιστεύουν ότι ο Αλόνσο θα θελήσει να «μαζέψει» περισσότερη εμπειρία και να χτίσει ένα πιο «βαρύ» βιογραφικό πριν κάνει το μεγάλο άλμα και αναλάβει ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ.

