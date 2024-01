Μετά τον Γιούργκεν Κλοπ, η Λίβερπουλ γνωστοποίησε ότι τον δρόμο του Γερμανού θα ακολουθήσουν οι βοηθοί του αλλά και ο αθλητικός διευθυντής, Γιοργκ Σμάντκε.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε την αρχή στη Λίβερπουλ. Ο Γερμανός τεχνικός γνωστοποίησε την είδηση σοκ της αποχώρησης του από τους «κόκκινους» στο τέλος της σεζόν, αφήνοντας το Μέρσεϊσαϊντ έπειτα από σχεδόν εννιά χρόνια παρουσίας στο «Άνφιλντ».

Ωστόσο ο Κλοπ δεν θα είναι ο μόνος που στο τέλος της σεζόν δεν θα βρίσκεται στη Λίβερπουλ, καθώς τον δρόμο του θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο τεχνικό σταφ του, όπως ανακοίνωσε η Λίβερπουλ. Ο Πέπιν Λίντερς, ο Πέτερ Κράβιετς αλλά και ο προπονητής elite development, Βίτορ Μάτος, θα αποχωρήσουν επίσης στο τέλος της σεζόν, όπως θα κάνει και ο αθλητικός διευθυντής, Γιοργκ Σμάντκε.

Our assistant managers Pepijn Lijnders and Peter Krawietz, as well as elite development coach Vitor Matos, will also vacate their positions at the end of the season.