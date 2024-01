Ο Εντέν Αζάρ συνάντησε μετά από 11 χρόνια το ball boy της Σουόνσι που είχε κλωτσήσει τότε ως παίκτης της Τσέλσι για να του πάρει τη μπάλα, στο ίσως πιο ιδιαίτερο reunion του 2024.

Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει, πόσω δε μάλλον όταν η χρονική απόσταση ξεπερνάει τη δεκαετία! Πριν από έντεκα χρόνια ο Εντέν Αζάρ είχε βρεθεί στις επικεφαλίδες για τους λάθος λόγους όταν κλώτσησε ένα ball boy της Σουόνσι για να του πάρει τη μπάλα, όμως η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε οι δυο τους χρόνια αργότερα να πίνουν μαζί αγκαλιασμένοι!

Ο Τσάρλι Μόργκαν, ο έφηβος ball boy της ουαλικής ομάδας που δέχθηκε την κλωτσιά από τον Αζάρ, άφησε πίσω του τις άσχημες αναμνήσεις και δέχθηκε να βγάλει μια φωτογραφία επανένωσης με τον Βέλγο πρώην αστέρα, σε ένα «κλικ» που σάρωσε στα social media.

«Ένα ωραίο πράγμα με την απόσυρση είναι να βλέπεις ξανά παλιούς φίλους. Έχεις κάνει μεγάλο δρόμο τα τελευταία έντεκα χρόνια φίλε μου» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα ο Αζάρ για τον Μόργκαν, ο οποίος πράγματι σε αυτή τη δεκαετία κατάφερε να λάμψει!

Με εκτιμώμενη περιουσία άλλωστε που αγγίζει τις 40 εκατομμύρια λίρες, ο επιχειρηματίας Τσάρλι μέσω της Au Vodka- μια premium μάρκα βότκας που έχει γίνει διάσημη για τα χρυσά μπουκάλια της - συμπεριλήφθηκε το 2022 στη λίστα των «Times» με τους πιο πλούσιος νέους!

Ένα παράσημο που θα φέρει για το υπόλοιπο της ζωής του και το οποίο είχε την ευκαιρία να μοιραστεί χρόνια αργότερα με τον Εντέν Αζάρ, σε μια ιδιαίτερη επανένωση που δεν άφησε αδιάφορους τους ποδοσφαιρόφιλους.

11 years and 1 day after that infamous Swansea ball boy kicking incident, Eden Hazard and Charlie Morgan (the ball boy himself!) link-up 🤝😅 pic.twitter.com/qLuAypztEU