Η περιουσία του υπολογίζεται στα 40 εκατομμύρια λίρες!

Το ball boy της Σουόνσι που δέχτηκε την περιβόητη κλωτσιά από τον Έντεν Αζάρ πριν από περίπου 10 χρόνια, μπήκε στη λίστα των πλουσιότερων νέων των Times αφού έχει εκτιμώμενη περιουσία 40 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τσάρλι, περί ου ο λόγος, βρίσκεται πίσω από την Au Vodka, μια premium μάρκα βότκας που έχει γίνει διάσημη για τα χρυσά μπουκάλια της.

Το 2013, σε έναν ημιτελικό του Λιγκ Καπ ανάμεσα στη Σουόνσι και την Τσέλσι, ο μικρός έγινε πρωτοσέλιδο αφότου δέχθηκε μια κλωτσιά από τον Βέλγο διεθνή Εντέν Αζάρ, πράξη που φυσικά κόστισε και την αποβολή του άσου των «μπλε».

