Η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για τον εξάμηνο δανεισμό του διεθνή Άγγλου χαφ, Κάλβιν Φίλιπς, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Κάλβιν Φίλιπς δεν βρίσκει «χώρο» και χρόνο συμμετοχής στη Μάντσεστερ Σίτι και βρήκε ομάδα στην οποία μπορεί να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής. Οι πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης κατέληξαν σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για τον εξάμηνο δανεισμό του 28χρονου αμυντικού χαφ, με το deal να περιλαμβάνει και οψιόν αγορά.

Τα Σφυριά θα αναλάβουν να καλύψουν ολόκληρο το συμβόλαιο του Άγγλου αμυντικού μέσου. Ο διεθνής χαφ θα περάσει την Τετάρτη (23/1) από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί.

🚨 EXCL: West Ham reach agreement with Manchester City to sign Kalvin Phillips on loan until summer. Personal terms no issue + #WHUFC covering full salary. Juventus exploring but no agreement to date. Flying back to UK with #MCFC squad @TheAthleticFC #Juve https://t.co/599zMaleSU