Μια κίνηση που κάνει με τις κάλτσες του ο Μάρτιν Όντεγκααρντ πριν από τις εκτελέσεις των κόρνερ, έχουν μετατρέψει την Άρσεναλ στην απόλυτη Βασίλισσα των στατικών φάσεων.

Επιστροφή στις νίκες για την Άρσεναλ, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Με μια πειστική εμφάνιση, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έκανε... πλάκα στην Κρίσταλ Πάλας και τη διέλυσε με 5-0, φτάνοντας έτσι σε ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο» εν όψει και της συνέχειας της σεζόν. Οι «κανονιέρηδες» ήταν και πάλι κυρίαρχοι στις στατικές φάσεις, καθώς τα δύο πρώτα γκολ προήλθαν από εκτελέσεις κόρνερ.

Μπορεί ο Μάρτιν Όντεγκααρντ να μην συμμετείχε άμεσα στις εκτελέσεις, ωστόσο η έμμεση συμβολή του ενδέχεται να είναι πιο σημαντική και από αυτήν των πρωταγωνιστών των φάσεων. Διότι ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός είναι αυτός που ουσιαστικά αποφασίζει με ποιον τρόπο θα εκτελεστούν τα κόρνερ της Άρσεναλ. Και μάλιστα το κάνει με έναν τρόπο που εντός του αγωνιστικού χώρου γίνεται δύσκολα αντιληπτό, καθώς ο αρχηγός τον Λονδρέζων χρησιμοποιεί τις κάλτσες του για να δώσει την οδηγία στον εκτελεστή!

Ο Όντεγκααρντ φέρεται να κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση με τις κάλτσες του σε κάθε εκτέλεση κόρνερ, όπως παρατήρησαν οι παρουσιαστές του BBC. Ο Νορβηγός κάθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής και... συμπτωματικά σε κάθε κόρνερ σκύβει και πιάνει τις κάλτσες του. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Νορβηγός «ανακοινώνει» την οδηγία για την εκτέλεση του κόρνερ και οι συμπαίκτες του κινούνται αναλόγως.

🗣️ "We train them a lot!" Mikel Arteta reflects on his team's set piece strategy and a big win for Arsenal 🔴 pic.twitter.com/74jiVXNUB0

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άρσεναλ είναι φέτος η ομάδα με τα περισσότερα γκολ στην Premier League μέσω των στατικών φάσεων, έχοντας πετύχει 13 τέρματα.

Deadly from dead balls 💪



No side has scored more goals this season from set pieces (excluding penalties) than @Arsenal 🔝 pic.twitter.com/iTAHNErBoR