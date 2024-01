Η Άρσεναλ πέρασε ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, παίρνοντας τη νίκη με 5-0, χωρίς να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης, με τον Γκάμπριελ να βγαίνει μπροστά σημειώνοντας το πρώτο γκολ κι έχοντας συμμετοχή στο δεύτερο.

Χωρίς να... ιδρώσει η Άρσεναλ επικράτησε με 5-0 της Κρίσταλ Πάλας σε παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Premier League και επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία παιχνίδια. Οι «αετοί» δεν μπόρεσαν καθόλου να προβληματίσουν το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα, που πήρε τους τρεις βαθμούς και τώρα κοιτάει το επόμενο παιχνίδι με την Νότιγχαμ Φόρεστ για να «οικοδομήσει» ένα σερί.

Ο Γκάμπριελ ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο σκοράροντας το πρώτο τέρμα της Άρσεναλ και «προκαλώντας» ουσιαστικά το αυτογκόλ του Χέντερσον για το 2-0, ο Τροσάρντ εκείνος που διασφάλισε το αποτέλεσμα και ο Μαρτινέλι αυτός που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Οι «κανονιέρηδες» ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στο παιχνίδι με κεφαλιά του Γκάμπριελ από κόρνερ στο 11ο λεπτό, αλλά και να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους, 26 λεπτά αργότερα, με το γκολ να χρεώνεται ως αυτογκόλ στον Χέντερσον, αλλά τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να κάνει και πάλι την δουλειά με την κεφαλιά του, σε μία φάση βέβαια που η Πάλας μπορεί βέβαια να διαμαρτύρεται δίκαια για επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακά της. Ουσιαστικά, η Άρσεναλ χρησιμοποιήσε το μεγάλο φετινό της «όπλο» φτάνοντας τα 11 γκολ από κόρνερ, όσα καμία άλλη ομάδα στην Premier League.

Γενικά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήταν η καλύτερη από τις δύο στο πρώτο μέρος. Ήλεγξε τον ρυθμό του αγώνα, δημιούργησε κάποιες καλές τελικές και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο κίνδυνο από την Πάλας.

Arsenal 2-0 Crystal Palace - HT



Two Gabriel headers give Arsenal a comfortable lead at the break at the Emirates Stadium.



The Gunners have now scored 13 goals from set pieces (excluding penalties) in the Premier League this season, two more than any other team.