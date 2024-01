Τον Ομάρ Μπεράδα, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας του City Football Group - δηλαδή της... άσπονδης συμπολίτισσάς της - αναμένεται να ανακοινώσει για τη θέση του CEO η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η... μεγάλη ληστεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ υποσχέθηκε αλλαγές και η πρώτη εξ αυτών είναι ομολογουμένως εκκωφαντική. Οι Κόκκινοι Διάβολοι βρίσκονταν εδώ και κάποιο καιρό σε αναζήτηση ενός νέο CEO και, όπως έκανε γνωστό το Athletic, βρήκαν τον εκλεκτό τους στο πρόσωπο του Ομάρ Μπεράδα, του ανθρώπου που εδώ και χρόνια «τρέχει» από αντίστοιχη θέση την όλη επιτυχία της Μάντσεστερ Σίτι.

