Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία χρόνια να απολαμβάνει τις κατακτήσεις όλων των διαθέσιμων τίτλων, ωστόσο η κατάσταση δεν ήταν πάντοτε ρόδινη στο στρατόπεδο των «πολιτών». Τόσο που ο σύλλογος πριν από μερικά χρόνια έφτασε μια ανάσα από τη... διάλυση!

Την αποκάλυψη έκανε ο άλλοτε προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Στιούαρτ Πιρς. Ο πρώην τεχνικός των «πολιτών» ανέφερε ότι η κατάσταση προ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν τόσο δύσκολη που το 2005 ο σύλλογος έφτασε πολύ κοντά στη χρεοκοπία και στον... αφανισμό. Η πώληση του Σον Ράιτ Φίλιπς στην Τσέλσι έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ ήταν η κίνηση που ουσιαστικά έσωσε τη Σίτι όπως αποκάλυψε ο Πιρς.

«Γνώριζα μερικά πράγματα για την τότε κατάσταση της ομάδας. Ήξερα ότι ήμασταν πολύ δύσκολα. Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της σεζόν, ένα μέλος της διοίκησης μου τηλεφώνησε και μου ανέφερε ότι έπρεπε να δεχτούμε την πρόταση της Τσέλσι, καθώς κινδυνεύαμε με τη χρεοκοπία. Η πώληση του Ράιτ Φίλιπς ήταν μονόδρομος για την παραμονή της ομάδας στην Premier League».

