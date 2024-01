Κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο για το 2023 αναδείχθηκε ο Έντερσον στα βραβεία της FIFA, αφήνοντας πίσω τους Τιμπό Κουρτουά και Γιασίν Μπόνο.

Ο «κέρβερος» της Μάντσεστερ Σίτι, ο κορυφαίος γκολκίπερ στον κόσμο για το 2023! Ο Έντερσον αποτέλεσε βασικό στέλεχος των εντυπωσιακών Citizens που σάρωσαν τα πάντα στο διάβα τους μέσα στο 2023 και τιμήθηκε με την απόλυτη διάκριση στα Gala της FIFA για το βραβείο The Best.

Αν και παραδόξως δεν βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν με τον Τιμπό Κουρτουά να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια, ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ άφησε πίσω του τον Βέλγο στην ψηφοφορία για τον καλύτερο τερματοφύλακα του 2023.

Συγκεκριμένα ο Έντερσον συγκέντρωσε 23 βαθμούς και κατέκτησε το βραβείο, ο Τιμπό Κουρτουά ήρθε δεύτερος με είκοσι, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιασίν Μπόνο με 16 πόντους.

Ederson: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2023! 🧤



