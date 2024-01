Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι, ο Γουέσλεϊ Φοφανά, φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με την Lamborghini του, τον γνωστό Άγγλο ηθοποιό Ντέαν Γκάφνεϊ.

Ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2022 έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα αγγλικά Μέσα, με πρωταγωνιστή τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Τσέλσι. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός για την οποίο οι «μπλε» δαπάνησαν 80 εκατομμύρια ευρώ, ενεπλάκη σε ένα ατύχημα που είχε με την Lamborghini του, όταν άθελα του χτύπησε τον γνωστό Άγγλο ηθοποιό, Ντέαν Γκάφνεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, ο ηθοποιός προσπάθησε να περάσει τον δρόμο τρέχοντας, χωρίς να κοιτάξει ωστόσο ότι εκείνη τη στιγμή περνούσε ο στόπερ της Τσέλσι με το ακριβό του αυτοκίνητο. Ο Φοφανά δεν πρόλαβε να σταματήσει και έτσι ο Άγγλος ηθοποιός τραυματίστηκε, καθώς υπέστη κάταγμα στην κλείδα, γλιτώνοντας ωστόσο τα πολύ χειρότερα.

Ο Φοφανά πέρασε και από αλκοτέστ, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία ευθύνη για το ατύχημα.

Eastenders actor 'was run over by £70m Chelsea defender Wesley Fofana in 2022 incident with the dad-of-two suffering a broken collarbone after being catapulted into the air by player's Lamborghini' https://t.co/M8u7rqSFJh pic.twitter.com/CgTID1dkxJ