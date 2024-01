Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γερμανία, η Τότεναμ έκλεισε την συμφωνία για την απόκτηση του Ραντού Ντράγκουσιν από την Τζένοα. Η διορία που έχει η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτερνμπεργκ αποκάλυψε σύμφωνα με αποκλειστικές του πληροφορίες πως η Τότεναμ τα βρήκε με την Τζένοα για να κάνει δικό της τον Ράντου Ντράγκουσιν.

Ο 21χρονος Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να κοστίσει 25 εκατ. ευρώ, χωρίς τα μπόνους, στα «σπιρούνια» και αν υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Η ομάδα του Άνγκε Ποστέκογλου δεν είναι η μόνη που έχει ενδιαφέρεται για τον Ντράγκουσιν, αφού έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον και από την Μπάγερν Μονάχου, ωστόσο μετά την συμφωνία, οι Γενοβέζοι ξεκαθάρισαν πως οι Βαυαροί έχουν προθεσμία μέχρι σήμερα να κάνουν την πρότασή τους, αν θέλουν να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή.

🚨 Excl. News #Dragusin : Tottenham and Genua have reached a full agreement about a transfer in winter this morning! #THFC ➡️ Transfer fee: €25m + add-ons ➡️ Contract until 2029 If Bayern wants to have a chance, they must react today. There's still no official offer from… pic.twitter.com/4k17uC82NN

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την συμφωνία και κάνει λόγο απλά για πρόταση 25+5 εκατ. ευρώ της Τότεναμ, αποκάλυψε μία επιπλέον λεπτομέρεια για το deal τονίζοντας πως ο Ντζεντ Σπενς, που επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Λιντς, θα παραχωρηθεί δανεικός στην Τζένοα.

🚨⚪️ Tottenham official proposal for Radu Dragusin has been sent to Genoa, as expected.



€25m fixed fee, €5m add-ons.



New exclusive detail: Djed Spence on loan to Genoa from #THFC. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



All parties are working to get the deal done and sealed now as Bayern have not sent bid yet. pic.twitter.com/LqTwEUU165