Ο Τίμο Βέρνερ επέστρεψε στο Λονδίνο, καθώς η Τότεναμ ανακοίνωσε τον δανεισμό του από τη Λειψία μέχρι το τέλος της σεζόν. Στα 17 εκατομμύρια ευρώ η οψιόν του.

Κάτοικος Λονδίνου είναι και πάλι ο Τίμο Βέρνερ, όμως αυτή τη φορά για λογαριασμό της Τότεναμ! Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε τον δανεισμό του διεθνή Γερμανού σέντερ φορ, με τους Σπερς να διατηρούν οψιόν αγοράς του 27χρονου της τάξης των 17 εκατομμυρίων ευρώ.

