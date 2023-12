Με... χαοτική διαφορά από τον δεύτερο Μπρούνο Φερνάντες αναδείχθηκε καλύτερος δημιουργός του 2023.

Μπορεί τα πράγματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην κυλούν όπως θα ήθελαν οι πάντες γύρω από τον σύλλογο, με τους Κόκκινους Διαβόλους να μετρούν μια ακόμα ήττα, αυτή τη φορά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτό πάντως δεν σημαίνει πως στην ομάδα του Τεν Χαγκ δεν υπάρχει ποιότητα.

Τρανό παράδειγμα ο Μπρούνο Φερνάντες, που έκλεισε το 2023 «κερδίζοντας» μια... άτυπη διάκριση. Ο Πορτογάλος μέσος, σύμφωνα με το Squawka, μέσα στη χρονιά δημιούργησε 100 ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του σε ροή παιχνιδιού, χωρίς να υπολογίζονται οι στημένες φάσεις δηλαδή. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έφτασε σε αυτό το νούμερο. Ή μάλλον κανένας δεν τον... πλησίασε, αφού ο Νο.2 της λίστας ήταν ο Ιάγκο Άσπας της Θέλτα με 77.

Most open-play chances created in Europe's big five leagues in 2023:



101 - Bruno Fernandes

77 - Iago Aspas

71 - Martin Ødegaard

70 - Mohamed Salah

69 - Florian Wirtz, Bukayo Saka

