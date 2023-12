Στο 15ο του παιχνίδι στην Premier League, ο Ράσμους Χόιλουντ κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, ευελπιστώντας να δώσει συνέχεια και να κάνει απόσβεση στα σχεδόν 75 εκατομμύρια που δαπάνησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι.

Περίμενε μέχρι το 15ο παιχνίδι του στην Premier League για να πετύχει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα.

Πιέστηκε, ζορίστηκε αρκετά, άκουσε την κριτική ωστόσο τελικά ο Ράσμους Χόιλουντ τα κατάφερε. Ο Δανός δεν τα παράτησε και σκόραρε το πρώτο του γκολ σε επίπεδο Premier League σφραγίζοντας την επική ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Άστον Βίλα και τη νίκη της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ με 3-2.

Σε επίπεδο Champions League o Χόιλουντ κατάφερε φέτος να πετύχει 5 γκολ με τους «κόκκινους διαβόλους». Στην Premier League ωστόσο ο Δανός τα βρήκε σκούρα. Πέρα από τις δικές του χαμένες ευκαιρίες, ο 23χρονος δεν έχει ευνοηθεί από τους συμπαίκτες του, καθώς στο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ, τα δύο εξτρέμ της ομάδας, Άντονι και Γκαρνάτσο βρήκαν συνολικά μόλις μια φορά τον Χόιλουντ!

Το γκολ του με την Άστον Βίλα είναι το πρώτο του σε επίπεδο Premier League. Στο 15ο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα, ο Δανός κατάφερε επιτέλους να σκοράρει το «παρθενικό» του γκολ στην Premier League, έχοντας περιμένει για περισσότερα από 1.000 λεπτά. Συγκεκριμένα, ο Χόιλουντ περίμενε 1.026 λεπτά για το πρώτο του τέρμα στην Premier League, βάζοντας τελικά τέλος σε αυτό το «μαύρο» σερί που είχε δημιουργηθεί, ευελπιστώντας να ξεκινήσει την απόσβεση των 75 εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε το καλοκαίρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκτώντας τον από την Αταλάντα.

