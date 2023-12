Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανέβασε φωτογραφία στα Social Media με χριστουγεννιάτικο δέντρο και για δεύτερη διαδοχική χρονιά δέχτηκε σκληρά λόγια από Μουσουλμάνους.

Η χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ δεν... άρεσε σε Μουσουλμάνους χρήστες των Social Media. O σταρ της Λίβερπουλ ανέβασε μια φωτογραφία με ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ευχήθηκε «Merry Christmas» σε όλο τον κόσμο και έστειλε το μήνυμα του για τον πόλεμο στη Γάζα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ουκ ολίγοι ήταν οι χρήστες που κατηγόρησαν τον Αιγύπτιο πως είναι «ντροπή του Μουσουλμανισμού», καθώς εύχεται για μια γιορτή του Χριστιανισμού και αρκετοί χρησιμοποίησαν ακόμα πιο «βαριά» λόγια. Φυσικά υπήρξαν και πολλοί Μουσουλμάνοι, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τον ακραίο επιθετικό των Reds.

Είναι άξιο αναφοράς πως κάτι ανάλογο είχε γίνει και πέρυσι, όταν ο Σαλάχ είχε ανεβάσει μια φωτογραφία με την οικογένεια του μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και φέτος έδειξε πως αυτά δεν τον... αγγίζουν.

