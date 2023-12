Το Transfermarkt δημοσιοποίησε τα δέκα ακριβότερα ρόστερ, με τη Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται αναμενόμενα στην πρώτη θέση. Με έξι εκπροσώπους η Premier League. Μπάγερν, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα πιο χαμηλά από Τσέλσι!

Όπως κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει το τέλος του έτους, έτσι και φέτος το Transfermarkt ανέλυσε όλα τα ρόστερ του πλανήτη, δημιουργώντας μια δεκάδα με τα ακριβότερα. Πρώτη και καλύτερη της λίστας, είναι φυσικά η Μάντσεστερ Σίτι. Με ποδοσφαιριστές όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Ρόδρι και ο Άλβαρες δεν θα μπορούσαν να μη βρίσκονται στην κορυφή, έχοντας κατακτήσει τα... πάντα μέσα στο 2023.

Η συνολική αξία του ρόστερ των «πολιτών» φτάνει στο 1,29 δισ. ευρώ, σχεδόν 200 εκατομμύρια πάνω από την Άρσεναλ που βρίσκεται στην 2η θέση. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει ανέβει επίπεδο και το Transfermarkt απλώς το επιβεβαιώνει, υπολογίζοντας την αξία του ρόστερ των «κανονιέρηδων» στο 1.11 δισ. ευρώ.

Τρίτη της λίστας η Ρεάλ Μαδρίτης που με την έλευση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ ανέβασε τη χρηματιστηριακή του ρόστερ της στο 1.04 δισ. ευρώ, την ίδια ακριβώς αξία που έχει και το ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν του Κιλιάν Μπαπέ. Η μεγάλη έκπληξη της λίστας είναι η 5η Τσέλσι. Οι «μπλε» μπορεί να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, χάνοντας συνεχώς έδαφος στην Premier League, ωστόσο το υλικό υπάρχει και το Transfermarkt το επιβεβαιώνει, κοστολογώντας το στα 984 εκατομμύρια ευρώ.

Κάτω από την Τσέλσι βρίσκονται οι Μπάγερν, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα. Οι Βαυαροί αξίζουν 932 εκατομμύρια ευρώ, οι «reds» 867 και οι «μπλαουγκράνα» 818, με τις διαφορές να ανοίγουν. Τη δεκάδα κλείνουν οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν ρόστερ αξίας 795 εκατομμυρίων ευρώ και τους «spurs» 755 εκατομμυρίων ευρώ.

Most valuable squads in the world.



— @TMuk_news pic.twitter.com/MeF68cPAwD