Η Νότιγχαμ Φόρεστ ζήτησε από τον επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας να εξαιρεθεί από τους αγώνες της και να τιμωρηθεί ο διαιτητής του αγώνα με την Μπόρνμουθ, Ρομπ Τζέιμς.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττήθηκε από την Μπόρνμουθ στο «City Ground» με 3-2, στο ντεμπούτο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, με τους γηπεδούχους να έχουν σοβαρά και δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία. Οι ισορροπίες άλλαξαν από το 23' όταν ο ρεφ Ρομπ Τζέιμς απέβαλε τον Γουίλι Μπολί για δεύτερη κίτρινη κάρτα σε φάση που δεν υπήρχε καν φάουλ, ενώ οι Reds διαμαρτύρονται για πέναλτι σε χέρι του Σμιθ πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ενώ ο αγώνας ήταν ακόμα στη «λευκή» ισοπαλία.

On tonight's MOTD you'll see Nottingham Forest's Boly receive a 2nd yellow (and sent off) for BEING fouled. I kid you not. He plays the ball and the opposing player steps on his ankle. It is one of the worst refereeing decisions I've ever seen. And useless VAR can't intervene pic.twitter.com/hHbSEMztgm