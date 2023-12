Ράτκλιφ: «Όλη μου τη ζωή είμαι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλουμε να την επαναφέρουμε στην κορυφή του κόσμου»

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τόνισε πως οι φιλοδοξίες του είναι να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή του κόσμου.

Η εποχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αρχίζει! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο για την εξαγορά του 25% των μετοχών του κλαμπ και πλέον ο CEO της INEOS θα έχει τον έλεγχο στον αθλητικό τομέα της ομάδας.

Ο εκ των πλουσιότερων ανδρών του Νησιού στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε την αγάπη για την ομάδα της πόλης του και επισήμανε πως φιλοδοξεί να φτάσει τους Κόκκινους Διαβόλους και πάλι εκεί που τους αξίζει. Στην κορυφή της Premier League, της Ευρώπης και του κόσμου.

🚨 Sir Jim Ratcliffe’s message to Man Utd fans.



“Our shared ambition is clear: we all want to see Manchester United back where we belong, at the very top of English, European and world football”.



"As a local boy and a lifelong supporter of the Club, I am very pleased that we…