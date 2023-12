Με άσο βαθμολογήθηκε από την επιθεώρηση υγιεινής το εστιατόριο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», καθώς οι σεφ των «κόκκινων διαβόλων» σέρβιραν ωμό κοτόπουλο.

Όλα τα είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τα προβλήματα με τους κανόνες υγιεινής της έλειπαν. Σύμφωνα με τις τελευταίες βαθμολογήσεις της επιθεώρησης υγιεινής, το εστιατόριο του «Ολντ Τράφορντ» θεωρείται ακατάλληλο για επίσκεψη για κάποιον φίλαθλο που πεινάσει...

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της επιθεώρησης της υγιεινής, το εστιατόριο των «κόκκινων διαβόλων» βαθμολογείται με 1/5 και είναι άκρως... επικίνδυνο! Ο λόγος έχει να κάνει με μια αναφορά που έγινε στις 22 Νοεμβρίου από έναν επισκέπτη ο οποίος τόνισε ότι του σέρβιραν ωμό κοτόπουλο!

