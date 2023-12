Μια χριστουγεννιάτικη παράδοση που βρίσκει Λίβερπουλ και Άρσεναλ να μην κατακτάνε το πρωτάθλημα όταν περνάνε την 25η Δεκεμβρίου στην κορυφή της Premier League, τρομάζει τους Κλοπ και Αρτέτα εν όψει του μεγάλου ντέρμπι.

Το μεγάλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ κεντρίζει τα βλέμματα από το «μενού» της 18ης αγωνιστικής της Premier League. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ που υποδέχεται την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο Μέρσεϊσάιντ με τη διαφορά τους να είναι στον... πόντο!

Ένα ντέρμπι το οποίο ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί και καταραμένο για τον νικητή. Διότι, από το 2008, μέχρι και την περασμένη σεζόν, μονάχα έξι φορές δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που πέρασε τα Χριστούγεννα στην κορυφή της Premier League. Αυτές οι έξι φορές έχουν μοιραστεί στις δύο ομάδες του αποψινού ντέρμπι του «Άνφιλντ».

Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ έχει καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας την ημέρα των Χριστουγέννων σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις τα τελευταία 15 χρόνια χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, με την Άρσεναλ να το έχει κάνει μια φορά. Όλες τις υπόλοιπες φορές που κάποια ομάδα βρισκόταν πρώτη την περίοδο των Χριστουγέννων, στο τέλος της σεζόν σήκωσε το μεγάλο τρόπαιο της Premier League.

Whatever happens tomorrow, Arsenal or Liverpool will be top of the Premier League at Christmas...



The last six teams to fail to win the title from that position?



◉ Arsenal (2007/08)

◉ Liverpool (2008/09)

◉ Liverpool (2013/14)

◉ Liverpool (2018/19)

◉ Liverpool (2020/21)

◉