Ο Ρις Τζέιμς χειρουργήθηκε για να αποκαταστήσει τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες και αναμένεται να απουσιάσει για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Ο Ρις Τζέιμς έκανε δεύτερες σκέψεις για το χειρουργείου ωστόσο τελικά υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μετά από απόφαση του Άγγλου δεξιού μπακ αλλά και της Τσέλσι, ο 24χρονος αρχηγός των «μπλε» πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τη σοβαρή ζημιά που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο χρόνο.

Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Τζέιμς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, χθες το απόγευμα υποβλήθηκε σε επέμβαση στη Φινλανδία για να λύσει οριστικά το μυϊκό θέμα που τον έχει αφήσει εκτός ουκ ολίγες φορές.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο 24χρονος θα απουσιάσει για τουλάχιστον τρεις μήνες, ενώ δεν αποκλείεται να μείνει στα «πιτς» για περισσότερο χρονικό διάστημα. Στόχος του Τζέιμς αλλά και της Τσέλσι, είναι ο αρχηγός της ομάδας να τεθεί στη διάθεση του Ποτσετίνο τον ερχόμενο Απρίλιο και να προλάβει το κλείσιμο της σεζόν.

🔵 "The footballing world knew I got injured but the procedure I'd go down this time took slightly longer to figure out the best solution".



"I had surgery today to try fix my reoccurring hamstring issue, the recovery has started, both physically and mentally".



"Since this… pic.twitter.com/EFIwDIXPmR