Οι δυο «μεγάλοι» της Bundesliga, Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ, γνωστοποίησαν πως δεν έχουν πρόθεση να λάβουν μέρος στη European Super League.

Συνεχίζονται οι «πόρτες» στο πρότζεκτ της European Super League. Από την πλευρά τους οι δυο «γίγαντες» της Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου και η Μπορούσια Ντόρτμουντ έκαναν γνωστό πως δεν θα πάρουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Τα δυο γερμανικά κλαμπ ήταν εξ αρχής αρνητκά σε αυτή την προοπτική και η δικαίωση τους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν άλλαξε τη θέση τους.

«Δεν είμαστε διαθέισμοι για τη Super League», είναι το λακωνικό σχόλιο του CEO των Βεστφαλών Χανς-Γιοάκιν Βάτσκε. Από πλευράς Βαυαρών ο CEO Γιαν Κρίστιαν Ντρέσεν, τόνισε πως η πόρτα των πρωταθλητών Γερμανίας θα παραμείνει κλειστή.

«Λάβαμε υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει τη θέση της Μπάγερν και της ECA ότι μια τέτοια διοργάνωση θα αποτελούσε επίθεση στα εθνικά πρωταθλήματα και στη δομή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Bundesliga είναι η βάση της Μπάγερν, όπως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα είναι τα θεμέλια άλλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Είναι λοιπόν καθήκον μας και βαθιά πεποίθησή μας να τους ενισχύσουμε, όχι να τους αποδυναμώσουμε. Δεσμευόμαστε επίσης, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υπό την αιγίδα της UEFA.

Επιτρέψτε μου λοιπόν, να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι η πόρτα για τη European Super League παραμένει κλειστή στην Μπάγερν», ανέφερε ο Ντρέσεν.

