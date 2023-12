Ο Ζοσέ Μουρίνιο παραμένει δυσαρεστημένος απ' την Τότεναμ για τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος χειρίστηκε την απόλυσή του.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι serial winner και έχει κερδίσει τουλάχιστον ένα τρόπαιο σε κάθε σύλλογο που έχει διευθύνει, συμπεριλαμβανομένης της Ρόμα, όπου διανύει την τρίτη του σεζόν, έχοντας κερδίσει το πρώτο Conference League το 2021.

Ο Special One έχει το σπουδαίο επίτευγμα της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος σε όλες τις χώρες που έχει διευθύνει - την Premier League, τη La Liga, την Serie A και την πατρίδα του, το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Κορυφαία από τα επιτεύγματά του ήταν η κατάκτηση του Champions League με την Πόρτο και η κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην Premier League της Τσέλσι μετά από 50 χρόνια στην πρώτη του σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο πολύπειρος τεχνικός διορίστηκε προπονητής της Τότεναμ μετά την απόλυση του Μαουρίτσιο Ποκετίνο, ο οποίος ήταν επικεφαλής για πέντε χρόνια, αλλά δεν κατάφερε να την οδηγήσει σε κάποιον τίτλο και μιλώντας για την εμπειρία του στους Σπερς τόνισε ότι ο σύλλογος του Βορείου Λονδίνου τον αψήφησε, απολύοντάς τον έξι ημέρες πριν από τον τελικό του Carabao Cup του 2021.

Ο 60χρονος επέκρινε την Τότεναμ για το περιστατικό στο Obi One Podcast:

«Η Τότεναμ ήταν ένας σύλλογος που έχει άδεια τροπαιοθήκη και με απολύει δύο μέρες πριν από τον τελικό. Δηλαδή, έλα…»,

⚪️🇵🇹 José Mourinho: “Tottenham was a club that has an empty trophy room and then sacks me two days before a final. I mean, come on…”, told @obionepodcast. pic.twitter.com/Y18Uru5cRA