Αναμφίβολα το πιο περίεργο.... crossover του 2023, ο Μεσούτ Οζίλ έκανε ένα σχόλιο σε ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την Άρσεναλ.

Ο Χουλιγουντιανός σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της σύγχρονος εποχής. Ο 49χρονος ηθοποιός όμως δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει λογαριασμός στο twitter που αναπαράγει μια ατάκα του, όταν τον ρώτησαν αν του αρέσει το άθλημα.

«Τι είναι Άρσεναλ;», φέρεται να ρωτάει απορρημένος ο Ντι Κάπριο, με τον Μεσούτ Οζίλ να παίρνει χαμπάρι τη φράση του ηθοποιού και να απαντά στα social media πετώντας ένα αναπάντεχο «καρφί».

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Άρσεναλ είναι μεγαλύτερος από 25 χρονών... οπότε γιατί να ξέρει;»

Arsenal Football Club is older than 25 years … so why should he know? 🫣 #YaGunnersYa ❤ https://t.co/hSBnt69NO2