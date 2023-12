Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία ενδεκάδα με ποδοσφαιριστές που έχει προπονήσει, με την Τσέλσι να κάνει θραύση με οκτώ ποδοσφαιριστές. Μέσα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έχει προπονήσει μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας 15ετιας. Και μαζί τους έχει κατακτήσει πολλούς και μεγάλους τίτλους. Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να επιλέξει τους κορυφαίους έντεκα ποδοσφαιριστές που είχε στα... χέρια του, μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε άσος του Μουρίνιο στην Τσέλσι, Τζον Όμπι Μίκελ, έβαλε στον «Special One» αυτό το δύσκολο challenge, προκαλώντας τον να επιλέξει τους καλύτερους έντεκα ποδοσφαιριστές που είχε στις ομάδες του μέσα από το προσωπικό του podcast. Ο Πορτογάλος απάντησε και το αποτέλεσμα ήταν... μπλε, καθώς οι οκτώ από τους έντεκα ήταν μαζί του στην Τσέλσι. Μέσα φυσικά στην καλύτερη ενδεκάδα του Μουρίνιο βρίσκεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ από την treble ομάδα της Ίντερ, ο «Μου» επέλεξε μονάχα έναν.

Στην εστία ο Πορτογάλος τοποθέτησε τον Πετρ Τσεχ, βάζοντας μπροστά του, τους Ζανέτι. Τέρι, Καρβάλιο και Γκάλας. Ο Μακελελέ στη θέση... Μακελελέ, με τους Λάμπαρντ και Οζίλ να πλαισιώνουν την τριάδα στα χαφ. Αριστερό εξτρέμ ο Αζάρ, δεξιά ο Κριστιάνο Ρονάλντο και στην κορυφή ο Ντρογκμπά. Σίγουρα πρόκειται για μια ομάδα που θα τρομοκρατούσε...

🚨 Jose Mourinho has named his all time XI. (@obionepodcast) #CFC pic.twitter.com/ADt8HCiZtP