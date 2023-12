Στην πίεση που δέχεται η Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία χρόνια στάθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Καταλανό να ρίχνει «καρφιά» για τη διαφορά στην αντιμετώπιση που δέχεται η ομάδα του σε σχέση με τις υπόλοιπες της Premier League.

Συνέχεια στις δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος έδωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Καταλανό να στέκεται αυτή τη φορά στην αντιμετώπιση που δέχεται η Μάντσεστερ Σίτι από τα αγγλικά media, σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες μεγαλύτερες ομάδες της Premier League.

Ο τεχνικός των «πολιτών» στάθηκε στην... υποχρέωση που έχει η Σίτι να κατακτά κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και τόνισε ότι για τους υπόλοιπους μεγάλους δεν ισχύει αυτό, κάνοντας λόγο μάλιστα και για αδικία κατά της ομάδας του.

🔵 Pep Guardiola: “The only team who's going to fail if they don’t win Premier League tirle is Man City. The rest? It’s a big success”.



"At the end… Arsenal, Liverpool, Chelsea, they don't win everything: 'It's normal, City should win'. Difficult to handle that over years…".