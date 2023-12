Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άφησε εκτός ενδεκάδας του στο Ultimate Team του EA FC 24 το Φαινόμενο για να βάλει τον... ξάδελφο του και του ζήτησε συγγνώμη μέσω Social Media.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βάζει την οικογένεια πάνω από τα... overall. Ο Νορβηγός «killer» της Μάντσεστερ Σίτι πήρε στην ομάδα του στο Ultimate Team στο EA FC 24 τον ξάδελφο του, Τζόναταν Μπράουν Μπρούνες, o οποίος αγωνίζεται στη Λέουβεν και τον έβαλε στο πλευρό του στην επίθεση στο 4-4-2 που χρησιμοποιεί.

Για να τον χωρέσει στην ενδεκάδα του ο Χάαλαντ έκανε την... ιεροσυλία να αφήσει στον πάγκο τον Ρονάλντο. Με story του στο Instagram ο 23χρονος φορ απολογήθηκε στο Φαινόμενο, καθώς έγραψε: «Συγγνώμη Ρονάλντο, πρέπει να σε αφήσω για τον ξάδερφό μου».

Ο επιθετικός της Σίτι έχει στα άκρα του τον Ροναλντίνιο και τον έτερο σούπερ σταρ της νέα γενιάς, Κιλιάν Μπαπέ, ενώ από την ομάδα του έχει τον αρχηγό του Κάιλ Γουόκερ και τον Icon, Γιάγια Τουρέ.

