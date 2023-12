Στο ύψος των παικτών του στάθηκε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο εν όψει του αγώνα με την Έβερτον, με τον Αργεντίνο να παραδέχεται ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού.

Από το 0 στο 100 και από το 100 στο 0 πηγαίνει η Τσέλσι φέτος. Μετά τη σημαντική νίκη απέναντι στην Μπράιτον, οι «μπλε» ηττήθηκαν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρουσιάζοντας για ακόμη μια φορά τα πολλά προβλήματα που έχουν τόσο στα μετόπισθεν, όσο και μπροστά.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο μίλησε εν όψει του μεγάλου παιχνιδιού με την Έβερτον στο «Goodison Park» και αναφέρθηκε στη διαφορά ύψους των δύο ομάδων. Ο Αργεντίνος παραδέχτηκε ότι αυτή η διαφορά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού, καθώς η Τσέλσι έχει δεχτεί πολλές φάσεις, αλλά και γκολ μέσω στατικών φάσεων.

«Μπορεί να είναι πρόβλημα (η διαφορά ύψους), ναι. Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και να προσπαθήσουμε να μη δεχτούμε ευκαιρίες από κόρνερ και φάουλ. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι γενικότερα, για να τους σταματήσουμε. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πιο έξυπνος και να προσπαθείς να περιορίσεις τον αντίπαλο σου, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να παίζει στα δυνατά του σημεία», τόνισε ο Ποτσετίνο εν όψει του κυριακάτικου παιχνιδιού με την Έβερτον.

