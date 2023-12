Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του βρίσκεται ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, καθώς ο Βέλγος άσος ξεκίνησε το ατομικό του πρόγραμμα και μετράει αντίστροφα για το comeback του στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Σίτι.

Χαμόγελα μετά από καιρό για τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός τεχνικός γνωστοποίησε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, ότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ξεκίνησε μετά από καιρό το ατομικό πρόγραμμα, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες των γυμναστών της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο τεχνικός των «πολιτών», τόνισε ότι ο Βέλγος άσος ξεκίνησε το τρέξιμο, καθώς μετά από καιρό, ο 31χρονος βρίσκεται κοντά στη μεγάλη του επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Στόχος των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι, είναι ο Ντε Μπρόινε να κριθεί έτοιμος τουλάχιστον στις αρχές του επόμενου έτους, ώστε να τεθεί και πάλι στις υπηρεσίες του Γκουαρδιόλα.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Kevin De Bruyne is back running on the grass, Pep Guardiola has confirmed. pic.twitter.com/zqSr9Abz1o