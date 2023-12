Ποστέκογλου: «Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε για μια αγκαλιά» (vid)

Η Τότεναμ... κατάφερε να χάσει μέσα στο σπίτι της από την Τότεναμ, με ανατροπή, αλλά ο Αγγελος Ποστέκογλου προσπαθεί να διατηρήσει ακμαίο το ηθικό της ομάδας του δεν διανύει καλή περίοδο.

Στα τελευταία 5 ματς, η Τότεναμ του Αγγελλου Ποστέκογλου, μετράει μόλις έναν βαθμό ύστερα και από την ήττα με ανατροπή από την Γουέστ Χαμ μέσα στο Λονδίνο (1-2). Ο κόουτς των «πετεινών» στάθηκε στη δουλειά που έχει μπροστά της ομάδα του και δεν ψάχνεται ούτε για λύπηση ούτε για... αγκαλιές.

Χαρακτηριστικά τόνισε μετά το ματς, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς:

«Δεν έχει νόημα να λυπόμαστε για τον εαυτό μας, το να ψάχνουμε για μια αγκαλιά οπουδήποτε.

Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αλλάξουμε τις συνθήκες κι αυτός είναι να έρθουμε εδώ την Κυριακή και όχι απλώς να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά να πάμε εκεί έξω και να έχουμε πεποίθηση για τον εαυτό μας ως ομάδα. Θέλω να κερδίζω και γι' αυτό ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο κι αυτό είναι το μήνυμ.

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, έχω πει ότι από την αρχή, πως είμαστε ακόμα στην αρχή αυτού που πρέπει να δημιουργήσουμε και μέρες όπως η σημερινή απλώς μας έδωσε περαιτέρω στοιχεία για το πόσα χρειάζεται να κάνουμε».

🗣️ 'We've got a long way to go as a team and days like today were further evidence of that'



Ange Postecoglou expresses his disappointment after a loss against West Ham 💢 pic.twitter.com/G0O0KP3r3o