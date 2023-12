Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έκανε μια εξαιρετική ασίστ στον Φαν Ντάικ για το 1-0 της Λίβερπουλ, αλλά αντιμετώπισε ένα μικρό θέμα με το σορτσάκι του.

Με το σκορ ισόπαλο 0-0 στο Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ πήρε τη γνωστή του θέση στο κόρνερ και ετοιμάστηκε να εκτελέσει. Ωστόσο ο 25χρονος διεθνής Άγγλος αντιμετώπισε μια μικρή ατυχία με το σορτσάκι του, κάτι που καταγράφηκε από τις κάμερες του αγώνα και κάνει τον γύρο των social media.

Όταν ετοιμαζόταν για το κόρνερ, ο δεξιός μπακ των «Reds» φάνηκε να κατεβάζει το σορτσάκι του, εκθέτοντας την πλάτη του στους θεατές προτού δώσει τελικά την ασίστ στον Φαν Ντάικ για το 1-0 της ομάδας.

Οι χρήστες του twitter έχουν... ξεσαλώσει με το στιγμιότυπο, με tweets όπως το: «Κλαίω πώς δεν ένιωσε ο Τρεντ το αεράκι των -2 βαθμών στον πισινό του» να προσφέρουν στιγμές απείρου γέλιου.

Η Λίβερπουλ τελικώς επικράτησε με το επαγγελματικό 2-0 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και βρέθηκε στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Me: Player not to assist a goal with his ass out



Trent Alexander-Arnold: pic.twitter.com/OUpnytZxVy