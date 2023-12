Πεταμένη σε έναν θάμνο λίγο έξω από το «Craven Cottage» βρέθηκε η διαπίστευση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποχώρησε νωρίτερα από την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φούλαμ.

Εκνευρισμένος αποχώρησε από το «Craven Cottage», ο Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έμεινε έως στο τέλος του αγώνα της ομάδας του με τη Φούλαμ, με τους Λονδρέζους να επικρατούν με 5-0.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ φαίνεται πως πέταξε τη διαπίστευση του σε έναν κήπο, λίγο έξω από το γήπεδο, όπως αποκάλυψε ένας φίλαθλος της Φούλαμ. Με ανάρτηση του στα social media, ο φίλαθλος της Φούλαμ αποκάλυψε ότι βρήκε τη διαπίστευση του Βαγγέλη Μαρινάκη πεταμένη σε έναν θάμνο ενός κήπου, λίγο έξω από το γήπεδο της λονδρέζικη ομάδας.

«Βρήκα αυτό πεταμένο σε έναν θάμνο σε έναν κήπο ακριβώς έξω από το Craven Cottage… Κάποιος έφυγε με νεύρα», έγραψε στην ανάρτηση του ο Άγγλος οπαδός της Φούλαμ.

Found this thrown on a bush in someone’s front garden just outside Craven Cottage… someone clearly left in a strop… 😂 pic.twitter.com/l4M235cE5Z