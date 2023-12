«Καρφιά» και μπηχτές ανάμεσα στον Πεπ Γκουαρδιόλα και τον Τζέιμι Κάραγκερ με τον άλλοτε άσο της Λίβερπουλ να απαντάει στις δηλώσεις του Καταλανού με σχόλιο μέσω των social media.

Διαμάχη ανάμεσα στον Πεπ Γκουαρδιόλα και τους Άγγλους -πλέον- δημοσιογράφους του Sky Sports, με τον Κάραγκερ να ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Με έναν μεγάλο μονόλογο μετά το τελευταίο παιχνίδι με την Τότεναμ, ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι απάντησε στην κριτική που δέχτηκε η ομάδα του και στάθηκε στο σπουδαίο επίτευγμα που κυνηγάει η πρωταθλήτρια, το οποίο δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου τίτλου.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αντέδρασε στους ισχυρισμούς ότι η Μάντσεστερ Σίτι εφησυχάζει και δήλωσε ότι οι ειδήμονες του «Sky Sports» γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να κατακτήσεις τέσσερις διαδοχικούς τίτλους στην Premier League, επειδή δεν τα κατάφεραν οι ίδιοι!

Δηλώσεις τις οποίες δεν άφησε ασχολίαστες ο Τζέιμι Κάραγκερ, για τον οποίο ο Γκουαρδιόλα τόνισε ότι δεν έχει κατακτήσει ούτε μια φορά την Premier League. Ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ στάθηκε στις 115 παραβάσεις των «πολιτών», για τις οποίες ερευνάται ο σύλλογος από την Premier League, καθώς πρόσθεσε ότι εάν οι reds είχαν προβεί σε κάτι τέτοιο, θα είχε και εκείνος μια κατάκτηση πρωταθλήματος!

🗣️ 'He knows how difficult it is. Otherwise, Gary Neville would’ve won four in a row.



Jamie Carragher didn’t win one once.



Micah Richards didn’t win four Premier Leagues in a row.



Never, ever. It’s never happened'#TelegraphFootball | #ManCity — Telegraph Football (@TeleFootball) December 5, 2023

Τοποθετήθηκε ο Γκουαρδιόλα, απάντησε με «καρφιά» ο Κάραγκερ

«Έχω την αίσθηση ότι αν διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο, θα κερδίσουμε την Premier League. Θα την κερδίσουμε ξανά. Ξέρει πόσο δύσκολο είναι, αλλιώς ο Γκάρι Νέβιλ θα είχε κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Πρέμιερ Λιγκ στην καλύτερη περίοδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν κέρδισε ούτε μία φορά [με τη Λίβερπουλ]. Ο Μίκα Ρίτσαρντς [με τη Σίτι] δεν κέρδισε τέσσερα Premier League στη σειρά. Ποτέ, μα ποτέ. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να μην συμβεί παρά να συμβεί. Μόνο ένα τρεμπλ πριν από εμάς [η United το 1998-99]. Είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις ξανά και ξανά», είχε δηλώσει ο Γκουαρδιόλα αμέσως μετά την ισοπαλία με την Τότεναμ.

“Carragher didn’t win it once!” 😱



“Nobody won 4 titles in a row!” 🔥



Pep Guardiola hits out at Carragher, Neville, and Richards in his latest press conference. pic.twitter.com/Lmag6JcUZr — talkSPORT (@talkSPORT) December 6, 2023

Ο Κάραγκερ πήρε το... μπαλάκι στα χέρια του και έδωσε συνέχεια, με ένα σχόλιο στα social media, ρίχνοντας έτσι λάδι στη φωτιά, αναφερόμενος στις 115 παραβάσεις και στο... κράτος που βρίσκεται πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και τις επιτυχίες της.

«Νομίζω ότι θα είχα κερδίσει έστω και μια φορά την Premier League, εάν η Λίβερπουλ ανήκε σε ένα εθνικό κράτος, και ωθούσε τους κανόνες τόσο μακριά που η Premier League μας χρέωσε 115 φορές!! Στην πραγματικότητα αποθέωσα την ομάδα του Πεπ μετά τον αγώνα της Κυριακής», έγραψε ο Άγγλος παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός.