Ο Τεν Χαγκ απαντά στους δημοσιογράφους: «Κανένα χάος στα αποδυτήρια»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι (6/12) για την εμβόλιμη 15η αγωνιστική της Premier League, τόνισε πως δεν έχει χάσει τα αποδυτήρια και διέψευσε τα όσα γράφονται στα μέσα ενημέρωσης.

«Όσα γράφονται στα μέσα ενημέρωσης για τους παίκτες είναι φήμες. Κανένα χάος στα αποδυτήρια. Σε κάθε ομάδα υπάρχουν πάντα παίκτες που δεν παίζουν ή παίζουν λιγότερο και είναι λιγότερο χαρούμενοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις το χρειάζονται, πρέπει να περιμένουν την ευκαιρία τους. Αλλά όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα έπρεπε να είχαν έρθει πρώτα σε εμάς και να μην πάνε πίσω από την πλάτη μας γράφοντας άρθρα που δεν είναι σωστά»

«Όπως για παράδειγμα στα παιχνίδια με την Μπρέντφορντ, με την Μπέρνλι, με την Φούλαμ, σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα ήταν εκεί, δείχνοντας χαρακτήρα και αποφασιστικότητα ενωμένη. Δεν μπορείς να παίξεις τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο αυτό που έχουμε παίξει πρόσφατα, αν δεν είσαι μια ενωμένη ομάδα. Υπάρχουν πολλές φήμες, αλλά δεν μας αποσυντονίζουν.

Βρισκόμαστε σε έναν σωστό δρόμο, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά πάμε προς την σωστή κατεύθυνση. Χτίζουμε μια ομάδα και την εξελίσσουμε. Προοδεύουμε, νεαροί παίκτες έρχονται στην πρώτη ομάδα και μπορεί ο καθένας να καταλάβει ότι έχουν τις προοπτικές να συνεισφέρουν σε μια επιτυχημένη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του μέλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 53χρονος τεχνικός της Γιουνάιτεντ.

Υπενθυμίζουμε πως η Γιουνάιτεντ απαγόρευσε σε μια σειρά δημοσιογράφων υψηλού προφίλ να παρευρεθούν στη συνέντευξη Τύπου του Έρικ Tεν Χαγκ την Τρίτη (05/12).

🚨 Ten Hag: “I am sure the players are behind me”.



“You can see for instance the comeback against Brentford, the Burnley game, the Fulham game, every time the team is there, showed great character, great determination, resilience so we are together”. pic.twitter.com/YmlJaVVblI