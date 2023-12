Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απαγόρευσε σε μια σειρά δημοσιογράφων υψηλού προφίλ να παρευρεθούν στη συνέντευξη Τύπου του Έρικ Tεν Χαγκ την Τρίτη (05/12).

Οι δημοσιογράφοι των Sky Sports, The Mirror, MEN και ESPN έχουν αποκλειστεί από την συνέντευξη Τύπου του προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Έρικ Τεν Χαγκ!

Η εντολή ήρθε από τον Άντριου Γουόρντ, διευθυντή επικοινωνίας των «Red Devils» κι αφορά στην κάλυψη των Μέσων τους για το θλιβερό ξεκίνημα του συλλόγου στη νέα σεζόν.

Η Γιουνάιτεντ επιβεβαίωσε από πλευράς της ότι ο σύλλογος «ανέλαβε δράση εναντίον αρκετών ειδησεογραφικών οργανισμών όχι επειδή δημοσίευσαν ιστορίες που δεν μας αρέσουν, αλλά επειδή το έκαναν χωρίς να επικοινωνήσουν πρώτα μαζί μας για να μας δώσουν την ευκαιρία να σχολιάσουμε, να αμφισβητήσουμε ή να αναλύσουμε τα συμφραζόμενα».

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να υπερασπιστούμε και ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε επαναφορά του τρόπου με τον οποίο συνεργαζόμαστε», πρόσθεσε ο σύλλογος.

Δεν είναι σαφές εάν η απαγόρευση αφορά μόνο τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ή για όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις με τον προπονητή μέχρι νεοτέρας, αναφέρον τα βρετανικά ΜΜΕ.

🚨🔴 Manchester United confirmed that the club had “taken action against several media organisations, not for publishing stories we don't like, but for doing so without first contacting us to give us the opportunity to comment, challenge or contextualize”. pic.twitter.com/9E8jckBHRs