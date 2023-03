Την καλή πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Φεβρουάριο πιστοποίησε ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος ψηφίστηκε προπονητής του μήνα στην Premier League.

Μπορεί πλέον στον νου όλων να έχει «καρφωθεί» εκείνη η ταπεινωτική επτάρα της Λίβερπουλ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πριν φτάσουν σε αυτό όμως, οι Κόκκινοι Διάβολοι του Έρικ Τεν Χαγκ διήνυσαν έναν φανταστικό Φεβρουάριο, μετρώντας τρεις νίκες (κόντρα σε Κρίσταλ Πάλας, Λιντς και Λέστερ) και μια ισοπαλία (απέναντι στη Λιντς), με αποτέλεσμα ο Ολλανδός κόουτς να ψηφιστεί ως ο προπονητής του μήνα στην Premier League.

Unbeaten in February 💪



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx — Premier League (@premierleague) March 10, 2023

Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ κατέλαβε ακόμα δύο σχετικές «κορυφές» με τον Μάρκους Ράσφορντ να ψηφίζεται καλύτερος παίκτης του μήνα και τον Νταβίντ Ντε Χέα να κερδίζει το βραβείο της καλύτερης επέμβασης.