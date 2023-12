Τα «γαλλικά» του Έρλινγκ Χάαλαντ προς τον διαιτητή του αγώνα με την Τότεναμ και η ανάρτηση του με τη χαρακτηριστική φράση «WTF» φαίνεται πως θα στοιχίσουν στον Νορβηγό, με την αγγλική ομοσπονδία να αναμένεται να τιμωρήσει τον φορ της Μάντσεστερ Σίτι.

Σε ένα ακόμα χορταστικό παιχνίδι στη φετινή «τρελή» Premier League, Μάντσεστερ Σίτι και Τότεναμ... έδωσαν συνολικά έξι γκολ και έμειναν στο 3-3, προσφέροντας ένα από τα πιο μεγάτα ματς της αγωνιστικής περιόδου.

Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τους «πολίτες» έξαλλους, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να αναμένεται μάλιστα να τιμωρηθεί από την ομοσπονδία για τις πράξεις του.

Τόσο ο Έρλινγκ Χάαλαντ, όσο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν έξω φρενών με την απόφαση του διαιτητή, Σάιμον Χούπερ, να σταματήσει το παιχνίδι για να ένα φάουλ στον Χάαλαντ την στιγμή που ο Τζακ Γκρίλις έβγαινε στην πλάτη της άμυνας των Σπερς σε μια φάση που θα οδηγούσε σε τετ-α-τετ, στις καθυστερήσεις του ματς.

He genuinely waited for Haaland to play Grealish through to then blow the whistle. That is disgraceful. pic.twitter.com/eKZ3uGdOcu

Ο Νορβηγός δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με την απόφαση και αποχώρησε πραγματικά εξαγριωμένος από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς κατά τη διάρκεια που έβγαινε φάνηκε να λέει και μερικά... γαλλικά προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Μάλιστα, μετά τη λήξη ο Χάαλαντ σχολίασε τη φάση μέσα από τα social media, γράφοντας τη χαρακτηριστική φράση «WTF».

Οι πράξεις αυτές φαίνεται πως θα οδηγήσουν σε τιμωρία του Χάαλαντ, καθώς η αγγλική ομοσπονδία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, τόσο για τη συμπεριφορά του εντός του αγωνιστικού χώρου, όσο και για το σχόλιο του στα social media. Ο Νορβηγός μπορεί να τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο αλλά και με κάποια αγωνιστική τιμωρία, κάτι που σίγουρα ο Πεπ Γκουαρδιόλα ελπίζει να μη συμβεί, καθώς το πρόγραμμα που έρχεται δεν αφήνει πολλά περιθώρια...

🚨🚨| Erling Haaland faces an FA charge after the scenes with referee Simon Hooper during Man City's match with Spurs yesterday.



The 'WTF' tweet is likely to also hand him a misconduct charge.



[@DailyStar_Sport] pic.twitter.com/Tvnsruy3BM