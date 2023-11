Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail, η Premier League και η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησαν στην ημερομηνία κατά την οποία θα αναμετρηθούν ενώπιον μιας ανεξάρτητης επιτροπής στην αναμφισβήτητα μεγαλύτερη δίκη στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στα τέλη του επόμενους έτους θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους Premier League και Μάντσεστερ Σίτι για τις 115 κατηγορίες για παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών που βαραίνουν τους «Πολίτες».

Θυμίζουμε ότι η κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου κατηγόρησε τους πρωταθλητές για 115 παραβιάσεις οικονομικών κανονισμών τον Φεβρουάριο μετά την έναρξη σχετικής έρευνας το 2018.

Καθ 'όλη τη διάρκεια της μακροχρόνιας ιστορίας, τόσο η Premier όσο και ο σύλλογος παρέμειναν ασυγκίνητοι και αμφότεροι αρνήθηκαν να σχολιάσουν οτιδήποτε σχετικό με το θέμα.

Ωστόσο, τώρα η Daily Mail αποκαλύπτει ότι και οι δύο κατόπιν συνεννόησης βρήκαν μια ημερομηνία για την... δικαστική αναμέτρηση που έχει αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη του φθινοπώρου του 2024.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, η διαδικασία -που υπήρξε άκρως εμπιστευτική- βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο όπου λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες κάτι που είναι πιθανό να παραμείνει έτσι μέχρι την επόμενη άνοιξη. Εάν η δίκη διεξαχθεί εγκαίρως, η ετυμηγορία θα είναι πιθανόν γνωστή γύρω στο καλοκαίρι του 2025.

Φυσικά μετά μπορεί να υπάρξουν προσφυγές. Η Σίτι μπορεί κάλλιστα να προσφύγει στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο όπου ανατράπηκε επιτυχώς η ποινής της από την UEFA στο Champions League.

Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την τιμωρία που ενδέχεται να δεχτεί η Μάντσεστερ Σίτι, αν κριθεί τελικά ένοχη. Πριν από λίγες ημέρες, ο πρώην σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Μπόρσον μίλησε στη «Sun» και έκανε τη δική του πρόβλεψη, τονίζοντας ότι ο υποβιβασμός θα είναι μονόδρομος εάν τελικά ο σύλλογος κριθεί ένοχος από τη διοργανώτρια αρχή της Premier League!

Η Σίτι κατηγορείται ότι παραβίασε 115 κανονισμούς σε 14 σεζόν από το 2009/10 και μετά...

