Μια νέα ιδέα φέρνει στο προσκήνιο η επιτροπή διαιτησίας της Premier League, θέλοντας να στελεχώσει τις διαιτητικές ομάδες με πρώην ποδοσφαιριστές!

Νέα, επαναστατική μέθοδο για να βελτιώσει τη διαιτησία της θέλει να εφαρμόσει η Premier League. Μπορεί το VAR να έχει φέρει μεγάλη βελτίωση, ωστόσο οι Άγγλοι εξακολουθούν να έχουν σοβαρά θέματα, με τα παράπονα των ομάδων να είναι πολλά.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η επιτροπή διαιτησίας της Premier League, PGMOL, έχει ήδη στα σκαριά ένα πλάνο με το οποίο θα προσπαθήσει να φέρει νέα δεδομένα στις διαιτησίες του πρωταθλήματος.

Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, ο επικεφαλής της επιτροπής, Χάουαρντ Γουεμπ, «ψήνει» πρώην ποδοσφαιριστές να αναλάβουν καθήκοντα διαιτητή. Μια κίνηση η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα σύμφωνα με τα όσα πιστεύει ο άλλοτε διαιτητής, καθώς ο Γουέμπ θεωρεί ότι η ενδεχόμενη επίτευξη του συγκεκριμένου πλάνου θα φέρει βελτίωση και στις σχέσεις ανάμεσα στους παίκτες και τους διαιτητές, όσον αφορά την εμπιστοσύνη.

Ήδη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γουεμπ έχει καταφέρει να συμφωνήσει με 12 πρώην ποδοσφαιριστές, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα τους.

🚨 The PGMOL 'have signed up 12 recently-retired footballers to a fast-track scheme to become referees’.



Howard Webb hopes the recently retired professional footballers will help increase confidence in officials. 👀



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/ZT6LgYoRcs