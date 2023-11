Χωρίς τον Μέισον Μάουντ θα πορευτεί μέχρι το τέλος του έτους ο Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς ο Άγγλος μέσος τραυματίστηκε στη γάμπα και θα απουσιάσει για έναν μήνα.

Νέο πισωγύρισμα για τον Μέισον Μάουντ που δυσκολεύεται να βρει τα πατήματα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» τραυματίστηκε εκ νέου και θα χρειαστεί να μπει στα «πιτς» για τουλάχιστον έναν μήνα.

Μια εξέλιξη που φέρνει σε πιο δύσκολη θέση τον Μάουντ ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει δικαιώσει τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ, η οποία δαπάνησε το περασμένο καλοκαίρι περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Τσέλσι. Ο Μάουντ φέρεται να τραυματίστηκε στη γάμπα, σε μια από τις τελευταίες προπονήσεις και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο του έτους, με την επιστροφή του να εκτιμάται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2024.

Έτσι ο Μάουντ ολοκληρώνει ένα πολύ κακό έτος σε προσωπικό επίπεδο, καθώς δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ούτε μια φορά, έχοντας μονάχα μια ασίστ σε 25 συμμετοχές που μετράει με την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο 2023.

