Ένα μεγάλο «ξεσκαρτάρισμα» φαίνεται πως ετοιμάζει ο Έρικ Τεν Χαγκ εν όψει της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη, με τον Τζέιντον Σάντσο να αναμένεται να ανοίξει πρώτος την πόρτα της εξόδου.

Στην εκκαθάριση του ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να προχωρήσει ο Έρικ Τεν Χαγκ. Μπορεί οι «κόκκινοι διάβολοι», βαθμολογικά, να μη βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα στα περισσότερα της παιχνίδια, έχει προβληματίσει τους ανθρώπους του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Ολλανδός τεχνικός της Γιουνάιτεντ, αναμένεται να κάνει ένα μεγάλο «ξεσκαρτάρισμα» στο ρόστερ, καθώς δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν έως και 15 ποδοσφαιριστές μέσα στο 2024!

Πρώτος φυσικά, που θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου, θα είναι ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος έχει «κοπεί» οριστικά, καθώς το γυαλί ανάμεσα στον Άγγλο εξτρέμ και τον Τεν Χαγκ έχει ραγίσει.

