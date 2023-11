Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ βρίσκεται και πάλι στα καλύτερα του και οι αριθμοί δείχνουν ότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερο στόπερ από τον Ολλανδό στην Premier League.

Η Λίβερπουλ είναι και πάλι εδώ. Μετά την περσινή κακή σεζόν για τα δεδομένα των «κόκκινων» επί ημερών Γιούργκεν Κλοπ, η Λίβερπουλ έχει καταφέρει να επανέλθει στα στάνταρ της και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις στο -1 από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, την οποία θα αντιμετωπίσει στο «Έτιχαντ» την επόμενη αγωνιστική (25/11, 14:30) στο μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League.

Πολλοί είναι οι ποδοσφαιριστές του Κλοπ που φέτος έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στα καλύτερα τους και να «αναγεννηθούν». Ωστόσο, η πιο κομβική άνοδος, μοιάζει να είναι αυτή του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο Ολλανδός στόπερ τραυματίστηκε στον χιαστό τη σεζόν 2020/21 και τις τελευταίες δύο αγωνιστικές περιόδους, φάνηκε επηρεασμένος, καθώς η απόδοση του δεν ήταν η κλασική.

Φέτος ο Φαν Ντάικ μοιάζει να έχει βρει και πάλι τον εαυτό του, βγαίνοντας μπροστά για την άμυνα της Λίβερπουλ. Ο αρχηγός των «κόκκινων» είναι «on fire» και οι αριθμοί αποδεικνύουν, ότι μέχρι αυτό το σημείο της σεζόν, είναι ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός της Premier League.

Virgil Van Dijk is back to his best. The 𝑹𝒐𝒍𝒍𝒔 𝑹𝒐𝒚𝒄𝒆 is back. pic.twitter.com/pnZdR7EZa6

Μετά από δώδεκα αγωνιστικές, κανένας ποδοσφαιριστής της Premier League δεν έχει καταφέρει να περάσει τον «βράχο» Φαν Ντάικ. Παράλληλα, ο Ολλανδός στόπερ δεν έχει υποπέσει σε κάποιο λάθος που να έχει οδηγήσει σε γκολ, κάτι το οποίο είναι επίσης αξιοσημείωτο εάν αναλογιστεί κανείς τον ρόλο του στα μετόπισθεν της ομάδας του Κλοπ.

Μάλιστα, ένα ακόμα εντυπωσιακό στατιστικό, είναι το γεγονός ότι ο Φαν Ντάικ δεν έχει χάσει ούτε μια κατοχή φέτος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ολλανδός διαθέτει και το καλύτερο ποσοστό επιτυχημένων μονομαχιών φέτος σε όλο το πρωτάθλημα.

It's official, Virgil van Dijk is the best centre-back in the Premier League right now:



◉ Highest duel success (10+ contested)

◉ 0 errors leading to shots

◉ 0 dispossessions

◉ 0 x dribbled past



VVD is back. 😤