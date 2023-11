Πιο σοβαρός από ότι εκτιμήθηκε αρχικά φαίνεται πως είναι τελικά ο τραυματισμός που αποκόμισε απέναντι στην Τσέλσι ο Τζέιμς Μάντισον.

Σοβαρή απώλεια για την Τότεναμ εν όψει της συνέχειας του πρωταθλήματος. Παρότι αρχικά οι Άγγλοι είχαν αναφέρει ότι ο Τζέιμς Μάντισον αποχώρησε από το παιχνίδι με την Τσέλσι περισσότερο για προληπτικούς λόγους, τελικά αποδείχθηκε ότι ο πρώην μεσοεπιθετικός της Λέστερ τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο.

Σύμφωνα με την «Telegraph», ο Άγγλος χαφ έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα και θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι «spurs» δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμα τον βαθμό του διαστρέμματος ωστόσο όπως τονίζεται το πρόβλημα είναι σοβαρό και για αυτόν τον λόγο ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τον «έκοψε» από τις κλήσεις της εθνικής Αγγλίας.

Για τον τραυματισμό του Μάντισον αναμένεται να μιλήσει μέσα στη μέρα ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος θα γνωστοποιήσει και το διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή του

