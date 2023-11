Ο Λουίς Ντίας έχει σκοράρει το 72% των γκολ του στην Premier League, είτε ισοφαρίζοντας, είτε βάζοντας μπροστά στο σκορ τη Λίβερπουλ.

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ημέρες για τον Λουίς Ντίας, καθώς ο πατέρας του Κολομβιανού άσου, Λουίς Μανουέλ Ντίας, απήχθη από τον ELN, τον εθνικό απελευθερωτικό στρατό της χώρας!

Ο Ντίας ωστόσο παρά τα όσα περνάει και τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αγωνίστηκε ως αλλαγή στην τελευταία αναμέτρηση της Λίβερπουλ απέναντι στη Λούτον και μάλιστα σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, ζητώντας την απελευθέρωση του πατέρα του μέσω ενός μηνύματος που είχε γράψει στην μπλούζα του.

🔴✨ Luis Díaz decides to play despite his father still kidnapped in Colombia…



…and he scores crucial goal for Liverpool during extra time!



“Freedom for my father”, on his shirt.



Lucho ❤️👏🏻 pic.twitter.com/zNTOhDbA7d