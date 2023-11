Η Μάντσεστερ Σίτι ανέβασε video με την ντοπιέτα που είχε πετύχει ο Στέφαν Γιόβετιτς κόντρα στη Λίβερπουλ και ευχήθηκε χρόνια πολλά στον επιθετικό του Ολυμπιακού.

Τα 34 του χρόνια έκλεισε την Πέμπτη (2/11) ο επιθετικός του Ολυμπιακού Στέφαν Γιόβετιτς. Ο διεθνής Μαυροβούνιος επιθετικός μεταξύ άλλων στη μεγάλη καριέρα του έχει αγωνιστεί μια διετία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι. Oι πρωταθλητές Αγγλίας και Ευρώπης ανέβασαν video στα Social Media με την ντοπιέτα που είχε πετύχει στην εντός έδρας νίκη επί της Λίβερπουλ στις 25 Αυγούστου 2014 (3-1) για να του ευχηθούν χρόνια πολλά.

Ο Γιόβετιτς τη διετία 2013-15 μέτρησε 44 εμφανίσεις με τους Πολίτες, σκόραρε έντεκα γκολ και μοίρασε έξι ασίστ.

Let's celebrate Stevan Jovetic's birthday with his double against Liverpool! 🙌 pic.twitter.com/gLQfojQoBW