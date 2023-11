Η Αγγλίδα «ρεφ» Ρεμπέκα Γουέλτς θα γίνει η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει σε διαιτητική ομάδα σε ματς της Premier League, καθώς θα είναι 4η στο Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Ρεμπέκα Γουέλτς θα γράψει για ακόμα μια φορά το όνομα της στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου. Όπως έγινε γνωστό η Αγγλίδα «ρεφ» θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα πάρει μέρος σε διαιτητική ομάδα σε αναμέτρηση της Premier League!

Πιο συγκεκριμένα η FA ανακοίνωσε πως η 39χρονη θα είναι η τέταρτη διαιτητής στο ματς της Φούλαμ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ερχόμενο Σάββατο (4/11) για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Η Γουέλτς ξεκίνησε την καριέρα της το 2010 και εννέα χρόνια αργότερα έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε σε παιχνίδι επαγγελματικής κατηγορίας στην Αγγλία, καθώς διηύθυνε τον αγώνα ανάμεσα στη Χάρογκεϊτ Τάουν και την Πορτ Βέιλ για την League 2 και τώρα είναι έτοιμη για ακόμα μια πρωτιά. Επιπροσθέτως το 2020 ήταν η πρώτη διαιτητής σε τρία ματς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

NEW 🚨 Rebecca Welch is set to make PL HISTORY 🤩



She becomes the FIRST women to be involved as a referee in a Premier League game - as she takes fourth official duties for Man United's trip to Fulham this weekend 👏#PL | More on @MailSport 🟢 pic.twitter.com/2xe9ZVJMoO