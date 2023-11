Κι όμως, ο Αντρέ Ονάνα φοράει τόσο καιρό τις ρέπλικα φανέλες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η Adidas έχει πρόβλημα με τα μεγέθη της στις εμφανίσεις των τερματοφυλάκων.

Συνήθως οι ομάδες του κορυφαίου επιπέδου φροντίζουν να τα έχουν όλα στην εντέλεια. Ακόμα και σε αυτό το επίπεδο ωστόσο συμβαίνουν γεγονότα που θυμίζουν σε όλους ότι μέχρι και... αυτοί κάνουν λάθη και δεν είναι πάντα τέλειοι.

Όπως για παράδειγμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, στο στρατόπεδο των «κόκκινων διαβόλων» υπάρχει σοβαρό θέμα με τις εμφανίσεις που φοράνε οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, τις οποίες παράγει η γνωστή γερμανική αθλητική εταιρία ενδυμασίας, Adidas.

Οι ποδοσφαιριστές του Έρικ Τεν Χαγκ έχουν κάνει τα παράπονα τους. Το πρόβλημα ωστόσο μοιάζει πιο σοβαρό, καθώς στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Αντρέ Ονάνα παίζει από την αρχή της σεζόν με τις ρέπλικα εμφανίσεις, αυτές δηλαδή που μπορούν να αγοράσουν οι φίλαθλοι. Αυτό συμβαίνει διότι η Adidas έχει πρόβλημα με την παραγωγή μεγεθών στις εμφανίσεις των τερματοφυλάκων.

Κι όμως, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό έναν αθλητή, καθώς η διαφορά ποιότητας είναι τέτοια που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τρέχει και νιώθει ένας ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ήδη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Γερμανούς προκειμένου να λυθεί γενικότερα το θέμα, καθώς από την 2η αγωνιστική έχουν γίνει παράπονα για τις εμφανίσεις από τους ποδοσφαιριστές του Τεν Χαγκ..

