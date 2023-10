Ένα ιστορικό ρεκόρ κατάφερε να «σπάσει» ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Ακάθεκτη, ασταμάτητη και μόνη πρώτη η Τότεναμ. Με μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση τα «σπιρούνια» επικράτησαν «σβηστά» με 2-0 της Φούλαμ και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της Premier League, αφήνοντας πίσω τους πάντες.

«Αρχιτέκτονας» αυτής της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Άγγελο Ποστέκογλου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, παίζοντας μάλιστα και ωραίο ποδόσφαιρο. Μάλιστα, με τη νίκη απέναντι στους συμπολίτες, ο Ποστέκογλου κατάφερε να «σπάσει» ένα «θρυλικό» ρεκόρ στην Premier League, καθώς έγινε ο «rookie» προπονητής με τους περισσότερους βαθμούς μετά από εννιά αγωνιστικές.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Τότεναμ, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 23 βαθμούς μετά από εννιά αγωνιστικές, έχοντας «χάσει» μόλις τέσσερις. Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι πλέον ο Γκους Χίντινγκ, ο οποίος είχε καταφέρει να «μαζέψει» 22 βαθμούς στην πρώτη του σεζόν στην Τσέλσι τη σεζόν 2008/09, ενώ τους ίδιους βαθμούς είχε συγκεντρώσει με τη Νόριτς ο Μάικ Γουόκερ τη σεζόν 1992/93.

Ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Ελληνοαυστραλό κόουτς που έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του στα γήπεδα της Premier League, παρουσιάζοντας μέχρι στιγμής μια από τις πιο δυνατές Τότεναμ ever!

Ange Postecoglou (Spurs, 2023/24): 23

Guus Hiddink (Chelsea, 2008/09): 22

Mike Walker (Norwich, 1992/93): 22



Ange Postecoglou has now taken more points after nine games than any other new Premier League manager.



